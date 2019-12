Last Christmas: online la featurette dedicata ad Emilia Clarke

News





13/12/2019 |

La Universal Pictures ha rilasciato una featurette di Last Christmas, film che debutterà nelle sale il 19 dicembre. La commedia romantica del regista Paul Feig vede protagonisti Emilia Clarke ed Henry Golding: la prima interpreta Kate, donna la cui vita è stata sempre segnata da decisioni sbagliate, il secondo invece è Tom, ragazzo che improvvisamente entrerà nella vita di Kate.



Michelle Yeoh ed Emma Thompson completano il cast principale di Last Christmas la cui sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Thompson e da Bryony Kimmings.



Le musiche che ritroviamo nel film sono di George Michael.



Sinossi di Last Christmas: