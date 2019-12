Ad Astra: in rete la featurette Making of Moon Rover Scene

News





14/12/2019 |

Grazie alla 20th Century Fox vi presentiamo una featurette in lingua originale di Ad Astra, pellicola che il 17 dicembre sarà disponibile in Blu-ray. Il film è diretto da James Gray e vede recitare al suo interno Brad Pitt nella parte del protagonista, Liv Tyler, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e Ruth Negga. Greg Bryk, Lisa Gay Hamilton, Kimberly Elise, John Ortiz, Loren Dean, John Finn, Alyson Reed, Anne McDaniels sono gli altri attori che ritroveremo nella pellicola.



Ethan Gross ha curato la sceneggiatura con Gray.



La pellicola racconterà la storia di un uomo scomparso nel nulla a seguito di una missione su Nettuno e di suo figlio, rimasto solo sulla Terra, che viaggerà attraverso il sistema solare nel tentativo di ritrovarlo.



Vi lasciamo alla clip Making of Moon Rover Scene.



Sinossi di Ad Astra:

L'astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaggia verso gli estremi confini del sistema solare per trovare il padre scomparso e svelare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta. Il suo viaggio svelerà segreti che sfidano la natura dell'esistenza umana e il nostro posto nel cosmo.