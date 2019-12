Power Rangers: in lavorazione il reboot cinematografico

News





14/12/2019 |

La Paramount Pictures ha deciso di rimettere in cantiere un progetto dedicato ai Power Rangers. Già nel 2017 nelle sale era uscito un film dedicato ai supereroi ed ora lo studio sta muovendo velocemente i passi per riportarli al cinema.

Jonathan Entwistle, conosciuto per la serie Netflix The End of the F***ing World, è in trattative per sviluppare la pellicola.

L'adattamento cinematografico della popolare serie tv, uscito nel 2017, fu sviluppato dalla Lionsgate ed incassò 142 milioni di dollari in tutto il mondo.

La Paramount Pictures ha acquisito i diritti ed ha affidato a Patrick Burleigh la stesura della sceneggiatura. La Hasbro si occuperà della produzione.