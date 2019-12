Little Fires Everywhere: annunciata la data d'uscita della serie tv con Reese Witherspoon

News





14/12/2019 |

Hulu ha annunciato che la sua nuova serie tv, Little Fires Everywhere, farà il suo debutto ufficiale il 18 marzo 2020. Protagonisti della serie sono Reese Witherspoon e Kerry Washington.

Per la Witherspoon si tratta della terza serie dopo Big Little Lies e The Morning Show.

Little Fires Everywhere, basato sul romanzo di Celeste Ng, segue i destini della famiglia Richardson, composta da una madre e una figlia enigmatiche destinate a sconvolgere le loro vite. La storia esplora il peso dei segreti, la natura dell'arte e dell'identità, la feroce attrazione della maternità e il pericolo di credere che seguendo le regole si possa evitare il disastro.

Joshua Jackson, Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass, Gavin Lewis, Lexi Underwood e Huang Lu sono gli altri attori presenti nel cast.