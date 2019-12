Box Office Italia: Il Primo Natale in testa alla classifica

News





16/12/2019

E' cambiata ancora una volta la vetta della classifica box office italiana. Al comando, dopo questo week-end, troviamo Il Primo Natale diretto ed interpretato da Ficarra e Picone. La pellicola ha incassato al debutto 3.142.556 euro, superando Frozen 2: Il Segreto di Arendelle di Chris Buck e Jennifer Lee, finito in seconda posizione dopo aver incassato 1.640.885 euro. Hanno perso una posizione, finendo rispettivamente in terza e in quarta, L'Immortale di Marco D'Amore e Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson che hanno portato via 1.114.347 euro e 1.024.962 euro. Un Giorno di Pioggia a New York di Woody Allen (395.421 euro) e la new entry Che Fine ha Fatto Bernadette? di Richard Linklater (180.699 euro) hanno chiuso la classifica in quinta e sesta posizione.