Box Office USA: Jumanji - The Next Level debutta col botto

16/12/2019 |

Grande debutto nelle sale americane per Jumanji - The Next Level di Jake Kasdan. Il secondo capitolo del franchise ha esordito incassando 60.100.000 dollari. Alle sue spalle è scivolato, ad un mese dalla sua uscita, Frozen 2: Il Segreto di Arendelle di Chris Buck e Jennifer Lee che ha portato via 19.182.000 dollari. Terza posizione invece per Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson, il cui incasso è stato pari a 9.250.000 dollari. Due new entry hanno invece occupato la quarta e la quinta posizione: stiamo parlando di Richard Jewell di Clint Eastwood (5.000.000 dollari) e Black Christmas - Un Natale rosso sangue di Glen Morgan (4.420.000 dollari). Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold ha chiuso la classifica in sesta posizione (4.143.000 dollari).