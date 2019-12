The Farewell  Una Bugia Buona: online la clip Dobbiamo andare in Cina

News





16/12/2019 |

La BimDistribuzione ha rilasciato in rete una clip di The Farewell – Una Bugia Buona. La pellicola di Lulu Wang, che ha curato anche la sceneggiatura, vede recitare al suo interno Awkwafina, Tzi Ma, Gil Perez-Abraham.



In Italia l'uscita nelle sale è prevista per il 24 dicembre.



Sinossi di The Farewell – Una Bugia Buona:

Una famiglia cinese scopre che alla nonna è rimasto solo poco tempo da vivere e decide di tenerla all’oscuro, programmando un matrimonio da celebrare prima della sua morte.