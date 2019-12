Top Gun: Maverick: in rete il nuovo poster internazionale

News





16/12/2019 |

Tramite la Paramount Pictures siamo lieti di presentarvi il nuovo poster internazionale di Top Gun: Maverick. Nella locandina possiamo vedere Maverick, pronto a fare il suo ritorno interpretato come sempre da Tom Cruise. La pellicola è diretta da Joseph Kosinski che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Peter Craig.



Nei panni del protagonista ritroveremo ancora una volta Tom Cruise, che sarà chiamato a vestire i panni del famoso Maverick. Nel cast compare anche il nome di Val Kilmer, tornato per recitare nella parte di Iceman, e sono presenti le new entry Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller ed Ed Harris.



L'uscita è prevista per il 2020.



La trama del sequel di Top Gun non è stata rilasciata dalla produzione.