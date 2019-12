Quella Sporca Dozzina: David Ayer scriverà e dirigerà il remake

News





17/12/2019 |

La Warner Bros. Pictures ha affidato a David Ayer il compito di scrivere e dirigere il primo remake di Quella Sporca Dozzina. Il progetto è in fase avanzata con Simon Kinberg che si occuperà della produzione insieme alla Cedar Park Entertainment di Ayer e Chris Long. Lo stesso Long sarà il produttore esecutivo.

Quella Sporca Dozzina, uscito nel 1967, è stato diretto da Robert Aldrich. Il cast comprendeva al suo interno Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes, Telly Savalas, Robert Webber e Donald Sutherland.

Il war movie raccontava, alla vigilia dello sbarco in Normandia delle truppe Alleate, di un gruppo di detenuti, addestrato dall'esercito USA, in missione con il compito di assalire una roccaforte nazista, il tutto per ottenere lo sconto della pena.

Il remake sarà ambientato ai giorni nostri.

Ayer e la Warner Bros. hanno lavorato insieme per Suicide Squad.