Viola Davis, Rob Morgan ed Aisling Franciosi nel cast del nuovo film con Sandra Bullock

17/12/2019 |

Viola Davis, Rob Morgan ed Aisling Franciosi sono entrati a far parte del cast della nuova pellicola Netflix che vedrà protagonista Sandra Bullock. Il drama movie, ancora senza un titolo ufficiale, sarà diretto da Nora Fingscheidt e prodotto da Graham King.



La Fingscheidt lavorerà su uno script realizzato da Christopher McQuarrie, regista di Mission: Impossible – Fallout. La stessa Bullock si occuperà della produzione con King e con Veronica Ferres della Construction Film.



La Bullock interpreterà una donna uscita di prigione dopo aver scontato la pena per un violento crimine. Una volta fuori dal carcere dovrà fare i conti con una società che difficilmente è in grado di perdonarla e con amici e colleghi di lavoro che non smettono di giudicarla per quanto accaduto. In questo contesto la sua unica speranza di redenzione è ritrovare la sua giovane sorella che lei è stata costretta ad abbandonare dopo l'arresto.



Per Sandra Bullock e Netflix si tratta della seconda collaborazione dopo Bird Box.