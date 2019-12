Jon M. Chu produrrà l'adattamento cinematografico del romanzo Permanent Record per la Warner Bros.

News





17/12/2019 |

Permanent Record, romanzo bestseller di H.K. Choi, diventerà un film. La Warner Bros. Pictures ha affidato a Jon M. Chu la produzione dello stesso. Chu è anche in trattative per dirigerlo.

Il libro racconta la storia di Pablo, ragazzo che ha mollato il college lavorando di notte in una rosticceria aperta 24 ore a Brooklyn, nel tentativo di ripianare i suoi debiti, e di Leanna, ragazza popolare sui social media, tanto da far diventare il suo nome un brand, che si incontreranno per caso in una drogheria. Tra i due scoppierà l'amore e la loro storia vivrà tutte le complicazioni del caso.

Chu ha scritto anche la sceneggiatura e sarà il produttore esecutivo.