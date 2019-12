Quentin Tarantino parla del franchise Halloween

News





17/12/2019

Quentin Tarantino, regista di C'era una volta a... Hollywood, è tornato a parlare della sua carriera cinematografica svelando che negli anni novanta ha avuto la possibilità di dirigere il sesto capitolo del franchise Halloween.

Tarantino ha spiegato che, dovendo ripartire dal quinto film, non aveva le idee chiare su come sviluppare il personaggio: "L'uomo con gli stivali che libera Myers alla fine del quinto capitolo? Non avevo ancora capito chi fosse quell'uomo, quindi in mente avevo solo i primi venti minuti del film. Li avevo pensati con Lee Van Cleef e Michael Myers che percorrevano insieme le strade e con quest'ultimo pronto ad uccidere tutti lasciandosi alle spalle una scia di sangue".

Tarantino ha confidato anche di essere un amante di Halloween di Rob Zombie ed ha rivelato di aver apprezzato il primo Halloween ma non i suoi sequel.