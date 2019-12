The Legend of Cocaine Island: Will Ferrell sarà il protagonista del remake del documentario

News





18/12/2019 |

Will Ferrell è stato ingaggiato per recitare come protagonista in The Legend of Cocaine Island, remake del documentario in lavorazione presso Netflix. Ferrell sarà il produttore con Jessica Elbaum della Gloria Sanchez Productions e David Permut della Permut Presentations.

Peter Steinfeld scriverà la sceneggiatura mentre Theo Love, che ha diretto il documentario originale, sarà anche il produttore esecutivo con Bryan Storkel.



The Legend of Cocaine Island era uscito nel 2018.

Il documentario segue un piccolo imprenditore che, una volta arrivato ai Caraibi, scopre una scorta sepolta di cocaina del valore di 2 milioni di dollari.