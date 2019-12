Bombshell: in rete la scena Thats A Fox Story

News





19/12/2019 |

Tramite la Lionsgate vi mostriamo una scena della pellicola Bombshell. Il film di Kay Roach basato su una storia vera sarà incentrato sulla figura di Roger Ailes, presidente e CEO di Fox News e Fox Television Stations, accusato di molestie sessuali, e di tre donne che fecero di tutto pur di portare a galla la verità.



Il cast è di assoluto prestigio e vede al centro della scena Margot Robbie e le due attrici Premio Oscar Nicole Kidman e Charlize Theron, con queste ultime due che vestiranno i panni di Gretchen Carlson (ex conduttrice di Fox News) e Megyn Kelly (giornalista). Nel cast troviamo anche John Lithgow nella parte di Ailes, Alice Eve, Alanna Ubach, Connie Britton e Madeline Zima.



La sceneggiatura è stata scritta da Charles Randolph.



Bombshell, negli USA, è uscito in anteprima il 13 dicembre ed il 20 arriverà in tutte le sale americane.