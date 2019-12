James Cameron torna a parlare dei prossimi capitoli di Avatar

News





19/12/2019 |

Con l'arrivo del 2020 partirà anche il countdown per l'uscita nelle sale del secondo tanto atteso capitolo di Avatar. Il film uscirà a dicembre 2021 e in questi ultimi anni James Cameron, papà della saga, ha lavorato (e lo sta facendo ancora oggi) su ben 4 film che completeranno di fatto il franchise.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety, Cameron ha raccontato l'evoluzione del progetto: "Lo script dei quattro film è stato scritto e completato. Abbiamo scelto il cast, girato le scene in performance capture e posso dire che con le riprese dal vivo abbiamo quasi finito. Mancano giusto due mesi di lavorazione che porteremo avanti in Nuova Zelanda in Primavera. Siamo comunque nei tempi. Posso dire che, vista la mole di lavoro, siamo nei tempi per l'uscita a dicembre 2021".

Il cast è veramente ricco di nomi e comprende Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis e Oona Chaplin.

Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno hanno scritto la sceneggiatura con Cameron.