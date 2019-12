Ritratto Della Giovane In Fiamme: la scena Sono anni che sogno di farlo

News





19/12/2019 |

Grazie alla Lucky Red ecco a voi una scena in italiano di Ritratto Della Giovane In Fiamme, pellicola a tinte francesi diretta da Céline Sciamma. Il cast di questo film è tutto al femminile e comprende Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luana Bajrami e la nostra Valeria Golino.



Cofinanziato dal programma Europa Creativa dell'Unione Europea, il film è ambientato verso la fine del 1700 e narra dell'improvviso e travolgente amore tra due donne.



Il film esce oggi, 19 dicembre, nelle sale.



Sinossi di Ritratto Della Giovane in Fiamme:

1770. Marianne, pittrice di talento, viene ingaggiata per fare il ritratto di Héloise, una giovane donna che ha da poco lasciato il convento per sposare l’uomo a lei destinato. Héloise tenta di resistere al suo destino, rifiutando di posare. Su indicazione della madre, Mariane dovrà dipingerla di nascosto, fingendo di essere la sua dama di compagnia. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro scatta un amore travolgente e inaspettato.