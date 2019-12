Sweet Girl: Marisa Tomei reciterà nel film con Jason Momoa

News

22/12/2019 |

Marisa Tomei si è unita al cast di Sweet Girl, thriller in lavorazione presso Netflix. L'attrice lavorerà con Jason Momoa, scelto per interpretare il protagonista di questo film attualmente in produzione. Isabela Merced, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo e Justin Bartha sono gli altri attori che compongono il cast.



Momoa interpreterà un uomo la cui vita verrà sconvolta dalla morte della moglie, uccisa da alcuni criminali che entreranno nel mirino dello stesso protagonista. In cerca di vendetta, l'uomo dovrà anche proteggere sua figlia.



Brad Peyton, Jeff Fierson e Brian Andrew Mendoza sono i produttori insieme a Momoa. Mendoza è anche il regista del film, al debutto ufficiale dietro la macchina da presa.

hanno scritto la sceneggiatura.