Box Office Italia: Star Wars - L'ascesa di Skywalker subito al comando

News





23/12/2019 |

E' stato un fine settimane cinematografico ricco di uscite per il nostro Paese. E a comandare su tutti troviamo Star Wars - L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams. Il nuovo capitolo della saga di Guerre Stellari è volato subito in prima posizione incassando 4.101.661 euro. Buono anche il debutto di Pinocchio di Matteo Garrone, finito al secondo posto grazie all'incasso pari a 2.665.261 euro. E' scivolato al terzo posto Il Primo Natale diretto ed interpretato da Ficarra e Picone (2.069.500 euro) mentre La Dea Fortuna ha trovato spazio come new entry in quarta posizione (1.420.479 euro). Hanno chiuso la classifica, al quinto e al sesto posto, Frozen 2: Il Segreto di Arendelle di Chris Buck e Jennifer Lee (808.898 euro) e il film debuttante Last Christmas di Paul Feig (662.070 euro).