Box Office USA: dominio di Star Wars - L'ascesa di Skywalker

23/12/2019 |

Impatto pazzesco nelle sale americane di Star Wars - L'ascesa di Skywalker. Il nuovo episodio firmato J.J. Abrams ha subito conquistato il pubblico americano incassando 175.500.000 dollari. Ed è scivolato cosi al secondo posto Jumanji - The Next Level di Jake Kasdan che ha incassato 26.125.000 dollari, superando di fatto i 100 complessivi). Ha perso una posizione anche Frozen 2: Il Segreto di Arendelle di Chris Buck e Jennifer Lee, ora al terzo posto, che ha incassato 12.300.000 dollari mentre ha esordito al quarto Cats di Tom Hooper (6.500.000 dollari). Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson e Bombshell di Jay Roach hanno chiuso la classifica al quinto e al sesto posto incassando rispettivamente 6.125.000 dollari e 5.075.000 dollari.