Sorry We Missed You: online la clip E' stato bello oggi

23/12/2019 |

La Lucky Red ha rilasciato online una clip di Sorry We Missed You, nuova opera cinematografica di Ken Loach. Il regista ha lavorato con un cast che comprende Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone e Katie Proctor.



Loach ha lavorato su una sceneggiatura di Paul Laverty.



La pellicola uscirà nelle sale il prossimo 2 gennaio.



Sinossi di Sorry We Missed You:

Newcastle. Ricky e la sua famiglia combattono contro i debiti dopo il crack finanziario del 2008. Una nuova opportunità appare all’orizzonte grazie a un furgone nuovo che offre a Ricky la possibilità di lavorare come corriere per una ditta in franchise. Si tratta di un lavoro duro, ma quello della moglie come badante non è da meno. L’unità familiare è forte ma quando entrambi prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di rottura.