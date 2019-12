Jumanji: The Next Level: online la clip Le volete prendere?

News





28/12/2019 |

Grazie alla Sony Pictures vi mostriamo un'altra clip di Jumanji: The Next Level, secondo capitolo della saga che vede il ritorno del team composto da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, affiancati dalle new entry Nick Jonas, Danny DeVito e Danny Glover. La regia è di questo nuovo episodio è affidata sempre a Jake Kasdan con Jeff Pinkner e Scott Rosenberg che si sono occupati di scrivere la sceneggiatura.



Jumanji - Benvenuti nella giungla, uscito al cinema nel 2017, ha incassato 962 milioni di dollari in tutto il mondo.



Il film ha debuttato in Italia lo scorso 25 dicembre. Qui sotto trovate la scena dal titolo Le volete prendere?.



Sinossi di Jumanji: The Next Level:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.