City of Crime: ecco un nuovo spot del film con Chadwick Boseman

28/12/2019 |

A meno di due settimane dall'uscita nelle sale italiane di City of Crime, action-crime movie interpretato da Chadwick Boseman, la Lucky Red ha rilasciato un nuovo spot. Brian Kir, al debutto ufficiale per una pellicola cinematografica, è il regista che ha diretto un cast che comprende al suo interno anche Sienna Miller, J.K. Simmons, Stephan James e Taylor Kitsch.



Il film debutterà in Italia dal 9 gennaio.



Sinossi di City of Crime:

Andre Davis (Chadwick Boseman) è un detective del Dipartimento di Polizia di New York che, dopo la morte di due poliziotti e la scoperta di una gigantesca cospirazione, si lancia in una vera e propria caccia all’uomo. Durante la notte il confine tra inseguito ed inseguitori diventa sempre più labile e, mentre le ricerche s’intensificano per evitare che i killer fuggano da Manhattan, tutti i ventuno ponti dell’isola vengono chiusi per impedire ogni possibile entrata o uscita.