Box Office Italia: Pinocchio si prende la vetta

Cambia ancora una volta la vetta della classifica box office italiana. Al primo posto, dopo aver debuttato la scorsa settimana in seconda posizione, troviamo Pinocchio di Matteo Garrone che ha incassato 5.335.838 euro. Il film ha tolto il podio a Star Wars - L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams, finito al quarto posto dopo aver portato via 3.301.139 euro, scavalcato dall'esordiente Jumanji - The Next Level di Jake Kasdan (4.945.992 euro) e da Il Primo Natale diretto ed interpretato da Ficarra e Picone (4.554.610 euro). Le ultime due posizioni della classifica box office italiana sono occupate da La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, il cui incasso è stato pari a 2.448.097 euro, e da Frozen 2: Il Segreto di Arendelle di Chris Buck e Jennifer Lee (1.252.742 euro).