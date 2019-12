Box Office USA: Star Wars - L'ascesa di Skywalker ancora al comando

News





30/12/2019 |

Ha mantenuto il primo posto nella classifica box office americana Star Wars - L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams, nuovo episodio della saga di Guerre Stellari. La pellicola ha incassato 72.000.000 dollari, superando i 360 complessivi. Alle sue spalle ha mantenuto la medaglia d'argento Jumanji - The Next Level di Jake Kasdan, il cui incasso è stato pari a 35.300.000 dollari, mentre in terza posizione troviamo il film debuttante Piccole Donne di Gillian Armstrong che ha incassato 16.525.000 dollari. L'adattamento cinematografico del famoso romanzo ha spedito al quarto posto Frozen 2: Il Segreto di Arendelle di Chris Buck e Jennifer Lee (16.500.000 dollari) con Spie Sotto Copertura di Nick Bruno e Troy Quane che ha esordito in quinta posizione incassando 13.200.000 dollari. Al sesto posto, infine, troviamo Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson (9.725.000 dollari).