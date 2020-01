Sonic the Hedgehog: il nuovo trailer per festeggiare il 2020

News





02/01/2020 |

Per festeggiare l'arrivo del 2020 è stato rilasciato un nuovo, lungo trailer internazionale di Sonic the Hedgehog. La pellicola, interamente dedicata ad uno dei personaggi più famosi dei videogame, vede protagonista questo simpatico riccio blu lanciato dalla Sega nel 1991.



L'animation movie è diretto da Jeff Fowler che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Patrick Casey e Josh Miller. Nella versione originale Ben Schwartz presta la voce a Sonic mentre il Dr. Ivo Robotnik sarà interpretato da Jim Carrey. Il cast è completato dalle presenze di James Marsden, Neal McDonough e Debs Howard.



La trama racconta del tentativo di Sonic, questo simpatico e formidabile riccio, e del suo amico Tom di salvare il mondo dalle idee di dominio del Dr. Robotnik.



Negli USA l'uscita è prevista per il 14 febbraio mentre in Italia arriverà il giorno precedente.