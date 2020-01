Come to Daddy: rilasciato il trailer del film con Elijah Wood

News





02/01/2020 |

La Saban Films presenta il primo trailer internazionale di Come to Daddy, horror-movie che vedrà protagonista Elijah Wood. L'attore, per questa opera cinematografica, si è calato nei panni di un uomo, Norval Greenwood, che incontrerà per la prima volta il padre che non ha mai conosciuto. L'incontro con il genitore porterà alla luce il lato oscuro dello stesso che cambierà di fatto la vita di Norval.

Il papà di Norval sarà interpretato da Stephen McHattie.

Come to Daddy è diretto da Ant Timpson da una sceneggiatura di Toby Harvard.

L'uscita negli USA è prevista per aprile.