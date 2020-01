Tolo Tolo vola al botteghino nel giorno del debutto!

News





02/01/2020 |

Grande successo nelle sale italiane per Tolo Tolo la pellicola diretta ed interpretata da Checco Zalone che, nel giorno del suo esordio ufficiale, ha sbancato i botteghini incassando 8.6 milioni di euro. La pellicola ha infranto uno storico record, diventando quella con l'incasso migliore di tutti i tempi.

Tolo Tolo ha una sceneggiatura scritta da Checco Zalone e Paolo Virzì.

Girato in Italia, toccando città quali Roma, Bari e Trieste, ma anche a Malta e in Africa Tolo Tolo è un film al quale hanno lavorato migliaia di comparse ed una troupe di oltre 120 persone. Non è stata ancora rilasciata la trama ufficiale.

Sinossi di Tolo Tolo:

Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao.