Jojo Rabbit: online la featurette Cinematography FYC

News





03/01/2020 |

Tramite la Fox Searchlight vi presentiamo un'altra featurette internazionale di Jojo Rabbit, nuova opera cinematografica del regista Taika Waititi. La pellicola vede protagonista un giovane ragazzo tedesco, Jojo, interpretato da Roman Griffin Davis, che scopre un segreto appartenente alla madre: una ragazza ebrea nascosta all'interno della loro abitazione. Il fatto lo sconvolge a tal punto che Jojo dovrà fare i conti con la sua idea di nazionalismo.



Scarlett Johansson e Thomasin McKenzie sono le altre star presenti nel film. Waititi ha scritto la sceneggiatura dal libro Caging Skies di Christine Leunens.



Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen e Sam Rockwell completano il cast.

Jojo Rabbit arriverà nel 2020 in Italia



Sinossi di Jojo Rabbit:

Protagonista è un bambino tedesco di nome Jojo Betzler (Roman Griffin Davis) e soprannominato "Rabbit", appartenente alla Gioventù hitleriana durante i violenti anni della Seconda guerra mondiale.La sua visione nazista del mondo cambia completamente quando scopre che sua madre (Scarlett Johansson) nasconde in soffitta una ragazza ebrea (Thomasin McKenzie). Da questo momento in poi Jojo dovrà fare i conti con i dubbi sorti riguardo il nazionalismo e in questo dissidio interiore verrà aiutato soltanto dal suo amico immaginario, una versione idiota e caricaturale di Adolf Hitler (Taika Waititi).