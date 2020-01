The Lodge: lo spot dal titolo Una vacanza in montagna

News





03/01/2020 |

Si intitola Una vacanza in montagna il nuovo spot di The Lodge, horror-thriller movie di Severin Fiala e Veronika Franz, in rete tramite la Eagle Pictures. I due registi, che in passato hanno portato nelle sale Goodnight Mommy, hanno curato la sceneggiatura con Sergio Casci ed hanno diretto un cast che comprende Jaeden Martell, Riley Keough, Richard Armitage, Alicia Silverstone e Lia McHugh.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 16 gennaio 2020.



Sinossi di The Lodge:

Richard, dopo il suicidio della moglie, decide di trascorrere le vacanze di Natale nel suo chalet di montagna con i due bambini e la nuova giovanissima compagna.Un impegno improvviso lo riporta in città per una notte, creando così l‘occasione per la ragazza di familiarizzare coi figli. Una volta soli un’oscura presenza si manifesta facendo riemergere nella ragazza i traumi di un doloroso passato. Richard si rende conto dell’incombente pericolo e tenta di tornare a casa ma potrebbe ormai essere troppo tardi…Veronika Franz e Severin Fiala, autori dell’acclamato Goodnight Mommy, firmano un thriller inquietante con un finale straordinario e inaspettato.