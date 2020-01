Piccole Donne: Saoirse Ronan protagonista nella nuova scena

News





03/01/2020 |

Tra meno di una settimana uscirà nelle sale italiane Piccole Donne. Il film, tratto interamente dall'omonimo e famoso romanzo di Louisa May Alcott, è diretto da Greta Gerwig che si è occupata anche di scrivere la sceneggiatura. Oggi, grazie alla Eagle Pictures, vi mostriamo una scena dal titolo Sono cosi stanca.



Nel cast dell'adattamento cinematografico compaiono Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen che recitano nei ruoli di Jo, Meg, Amy e Beth March. All'interno del film troviamo Timothée Chalamet nella parte di Laurie, Laura Dern nei panni di Marmee e Meryl Streep che recita nel ruolo di Zia March.



Amy Pascal, Denise Di Novi e Robin Swicord sono i produttori mentre i produttori esecutivi sono Arnon Milchan, Adam Merims, Evelyn O’Neill e Rachel O’Connor.



L'arrivo in Italia è previsto per il 9 gennaio.