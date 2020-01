Underwater: ecco la featurette The Making of Underwater

News





05/01/2020 |

Tramite la 20th Century Fox entriamo nel mondo di Underwater, thriller movie del regista William Eubank, tornato dietro alla macchina da presa dopo aver diretto nel 2014 The Signal. Lo studio ha rilasciato una featurette contenente parte del making of del film. Il regista ha lavorato con un cast brillante che comprende Kristen Stewart, T.J. Miller e Vincent Cassel e ancora Jessica Henwick, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie e Gunner Wright.



La sceneggiatura è stata scritta da Adam Cozad e Brian Duffield con la storia che racconta di un equipaggio scientifico a bordo di un sottomarino che cercherà di sopravvivere a seguito di un potentissimo terremoto.



Underwater uscirà il 10 gennaio 2020 negli USA mentre per quanto riguarda l'Italia non abbiamo ancora una data d'uscita.