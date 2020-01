Box Office Italia: Tolo Tolo padrone al botteghino

News





06/01/2020

Come già anticipato il debutto di Tolo Tolo, pellicola diretta ed interpretata da Checco Zalone, ha segnato in maniera netta la classifica box office italiana. Il film ha incassato nel weekend 21.101.893 euro, sfiorando già i 30 complessivi. Dal record della commedia tutta italiana che segna il ritorno di Zalone al cinema a Jumanji - The Next Level di Jake Kasdan, ora al secondo posto con un incasso pari a 2.041.779 euro. Pinocchio di Matteo Garrone (1.760.685 euro) e La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek (1.019.954 euro) hanno trovato spazio al terzo e al quarto posto mentre i successivi due gradini della classifica sono occupati da Star Wars - L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams, che ha incassato 953.346 euro, e da Il Primo Natale di Ficarra e Picone (926.964 euro).