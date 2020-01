Box Office USA: ancora in vetta Star Wars - L'ascesa di Skywalker

News





06/01/2020 |

Sono passate tre settimane dal debutto di Star Wars - L'ascesa di Skywalker del regista J.J. Abrams e il film domina ancora la classifica box office americana. L'ennesimo episodio della saga ha incassato 33.739.000 dollari. Ha mantenuto la seconda posizione Jumanji - The Next Level di Jake Kasdan, che ha portato via 26.500.000 dollari, mentre ne ha guadagnata una, passando dalla quarta alla terza Piccole Donne di Gillian Armstrong, il cui incasso è stato pari a 13.575.000 dollari. Debutto in quarta posizione per l'horror movie The Grudge di Nicholas Pesce, il cui incasso è stato di 11.300.000 dollari, con Frozen 2: Il Segreto di Arendelle di Chris Buck e Jennifer Lee (11.291.000 dollari) e Spie Sotto Copertura di Nick Bruno e Troy Quane (10.084.000 dollari) che hanno chiuso in quinta e in sesta posizione.