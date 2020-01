Golden Globe 2020: Cera una volta a Hollywood e 1917 dominano la scena

News





06/01/2020 |

Si è chiusa l'edizione 2020 dei tanto attesi Golden Globe che hanno consacrato due delle pellicole più importanti del 2019: C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino e 1917 di Sam Mendes. Il primo ha portato via tre premi, due per il secondo. Vedremo se, dopo questo scenario, gli Oscar 2020 consacreranno definitivamente le stesse pellicole o se ci saranno ulteriori sorprese. Premiato anche Joaquin Phoenix per la sua interpretazione in Joker. L'attore potrebbe diventare una delle rivelazioni anche degli Oscar.

Questi tutti i riconoscimenti assegnati:

MIGLIOR FILM DRAMMATICO: 1917

MIGLIOR FILM – COMMEDIA O MUSICAL: C’era una volta a… Hollywood

MIGLIOR FILM STRANIERO: Parasite (Neon)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE: Missing Link (United Artists Releasing)

MIGLIOR REGISTA: Sam Mendes (1917)

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO: Renée Zellweger, Judy (Roadside Attractions)

MIGLIORE ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO: Joaquin Phoenix, Joker (Warner Bros)

MIGLIORE ATTRICE – COMMEDIA O MUSICAL: Awkwafina, The Farewell – Una Bugia Buona (A24)

MIGLIORE ATTORE – COMMEDIA O MUSICAL: Taron Egerton, Rocketman (Paramount Pictures)

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA: Brad Pitt (C’era una volta a… Hollywood)

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA: Laura Dern (Marriage Story – Storia di un Matrimonio)

MIGLIOR SCENEGGIATURA: Quentin Tarantino (C’era una volta a… Hollywood)

MIGLIOR COLONNA SONORA: Hildur Guonadottir - Joker

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE: “(I’m Gonna) Love Me Again,” - Rocketman

PREMIO ALLA CARRIERA: Tom Hanks