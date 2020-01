The Irishman: la trasformazione dei volti nella nuova featurette

News





06/01/2020 |

Netflix, tramite YouTube, ha rilasciato una clip contenente alcuni degli effetti speciali, in particolare quelli dedicati al volto degli attori, di The Irishman. La pellicola prodotta da Netflix è diretta da Martin Scorsese ed ha un cast stellare che comprende Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Romano, Jack Huston, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Harvey Keitel e Kathrine Narducci.



Basato sul libro di Charles Brandt, il film ha una sceneggiatura scritta da Steven Zaillian.



Il film è uscito lo scorso 27 dicembre.



Sinossi di The Irishman:

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di "The Irishman" di Martin Scorsese, un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.