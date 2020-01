Bad Boys For Life: online il nuovo trailer italiano

News





07/01/2020 |

Amanti della saga di Bad Boys preparatevi perché dal prossimo 20 febbraio il nuovo capitolo, Bad Boys For Life, debutterà nelle nostre sale! La Sony Pictures ha annunciato con il nuovo trailer ufficiale che l'uscita della pellicola è stata posticipata dal 23 gennaio al 20 febbraio, quindi bisognerà aspettare ancora un po' per assistere al ritorno del duo Will Smith-Martin Lawrence pronti nuovamente ad indossare i panni Mike Lowrey e Marcus Burnett.



All'interno del cast recitano anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano.



La regia è di Adil El Arbi e Bilall Fallah. La sceneggiatura di questo episodio, la cui trama non è stata ancora rivelata, è stata scritta da Joe Carnahan e Chris Bremner. I produttori esecutivi sono Doug Belgrad, Barry Waldman, Chad Oman e Mike Stenson.