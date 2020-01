Alice e Il Sindaco: ecco il primo trailer italiano

News





07/01/2020

La BimDistribuzione ha rilasciato il primo trailer italiano di Alice e Il Sindaco, film a tinte francesi diretto da Nicolas Pariser. All'interno di questa pellicola recitano Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier e Nora Hamzaw.

La BimDistribuzione porterà il film nelle sale dal 30 gennaio.

Sinossi di Alice e il Sindaco:

Il sindaco di Lione, Paul Théraneau, è in crisi. Non ha più una sola idea. Dopo trent'anni di politica, si sente completamente vuoto. Per rimediare a questo problema, si decide ad assumere una giovane e brillante filosofa, Alice Heimann. Si forma un dialogo, che avvicina Alice e il sindaco e scuote le loro certezze.