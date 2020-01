Thor: Love and Thunder: Christian Bale potrebbe recitare nel film?

News





07/01/2020 |

A sorpresa Christian Bale è entrato ufficialmente in trattative per recitare all'interno di Thor: Love and Thunder, il tanto atteso nuovo episodio della saga Marvel dedicata al figlio di Odino. Nel caso in cui le parti dovessero trovare l'accordo per Bale sarebbe un ritorno all'interno dell'universo dei cinecomic dopo aver interpretato Batman nella trilogia di Christopher Nolan.

Il quarto capitolo della saga Thor sarà diretto da Taika Waititi e vedrà protagonista come sempre Chris Hemsworth. Tessa Thompson tornerà inoltre nel film come Valchiria e ci sarà anche il ritorno di Natalie Portman.

Non è chiaro quello che sarà il ruolo che avrà Bale nel film nel caso in cui dovesse andare in porto la trattativa.