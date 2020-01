Timothee Chalamet sarà Bob Dylan nel nuovo film di James Mangold

News





07/01/2020 |

Timothee Chalamet, attore che abbiamo visto anche in Un Giorno di Pioggia a New York, interpreterà Bob Dylan all'interno di Going Electric. La pellicola sarà diretta da James Mangold. L'opera cinematografica sarà interamente dedicata alla vita di questo straordinario artista e ripercorrerà tutto il suo cammino fino ad oggi

Chalamet ha recitato recentemente in Piccole Donne, adattamento del romanzo la cui regia è stata affidata a Greta Gerwig, ed ha terminato le riprese di Dune e di The French Dispatch. Mangold, invece, dopo aver diretto la saga di Wolverine, ha portato nelle sale Le Mans '66 - La grande sfida.