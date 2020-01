Rami Malek parla della sua esperienza all'interno del nuovo film di James Bond

News





08/01/2020 |

Uno degli attori che ritroveremo in No Time To Die, nuova opera dedicata a James Bond, sarà Rami Malek. La star è stata scritturata per interpretare uno dei personaggi di punta di questo nuovo episodio ed ha raccontato alcuni aspetti del suo personaggio: "Safin è piuttosto unico, è un personaggio molto complesso che Daniel Craig ha definito anche incompreso. E' stato straordinario lavorare con lui, un professionista di grande esperienza".

Malek ha raccontato poi l'esperienza sul set: "Conoscevo i film, li amo e quando sono arrivato sul set ho avuto la sensazione di avere un posto in prima fila a Broadway".

No Time To Die, diretto da Cary Joji Fukunaga, ha un cast principale che comprende anche Léa Seydoux e Ralph Fiennes.

La pellicola vedrà il nostro protagonista in vacanza in Giamaica quando il suo ex collega della CIA e vecchio amico Felix Leiter chiederà il suo aiuto nel tentativo di ritrovare uno scienziato rapito. Dietro al rapimento ci sarebbe un misterioso criminale che possiede una pericolosissima e distruttiva nuova tecnologia.





Barbara Broccoli e Michael J. Wilson sono i produttori.

L'uscita è prevista per il 9 aprile 2020.