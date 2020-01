L'Ululato: Andy Muschietti vuole realizzare il remake

News





09/01/2020 |

Il grande successo ottenuto da IT, adattamento del romanzo di Stephen King uscito al cinema in due parti, sta spingendo il regista Andy Muschietti verso nuove frontiere. E uno dei suoi prossimi progetti potrebbe essere L'Ululato, pellicola già uscita nel 1981 e che lo stesso regista vorrebbe riproporre come remake.

La storia del film racconta di una giornalista che, dopo essere sfuggita dalla furia omicida di un serial killer, troverà rifugio in una montagna remota dove i residenti non sono quello che sembrano.

Diretto da Joe Dante, L'Ululato è stato l'adattamento del romanzo di Gary Brandner.

Muschietti ha annunciato di voler lavorare al film ThatHashtagShow e dunque vedremo se nei prossimi mesi l'opera entrerà in produzione.