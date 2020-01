Margot Robbie parla di Birds of Prey e di Joker

News





09/01/2020 |

In attesa di vedere nelle sale Birds of Prey, cinecomic di Cathy Yan con protagonista Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, in molti si chiedono cosa aspettarsi da questa pellicola che proverà a proseguire il filone tracciato da Suicide Squad.

E la Robbie, nel corso di un'intervista a Variety, ha spiegato la decisione che l'ha spinta a realizzare questo film: "C'è un buco sul mercato per quanto riguarda i film d'azione al femminile. Io amo questi film e non è vero che sono solo per ragazzi, anche le ragazze li amano. E poi mentre facevo ricerche su Harley, divoravo i fumetti. E Birds of Prey con Harley Quinn mi sono sembrati la giusta piattaforma per generare un franchise al femminile, anche perché in Birds of Prey ci sono diversi personaggi da studiare".

La Robbie ha spiegato che nella pellicola non comparirà Joker e a quel punto è stato facile fare un confronto con il Joker di Joaquin Phoenix: "Un lavoro fenomenale - ha detto l'attrice - ma il mondo di Birds of Prey è diverso. La nostra realtà è aumentata, alterata mentre quella di Joker di Phoenix è reale".