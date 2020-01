Bright: quale futuro per il sequel?

News





09/01/2020 |

Era il 2017 quando su Netflix arrivò Bright, action-movie tutto sci-fi diretto da David Ayer e con protagonisti Will Smith e Joel Edgerton. La pellicola ottenne un discreto successo e venne di conseguenza pianificato un sequel la cui produzione, però, è stata diverse volte rimandata. L'idea di realizzare Bright 2 però è ancora viva e lo stesso Ayer lo ha confermato spiegando in un'intervista l'evoluzione del progetto: "Posso dire che è ancora in fase di sviluppo e che, se tutto andrà come da programma, inizieremo a lavorarci presto. Questa è l'opportunità di esplorare ancora di più questo mondo, lo ha richiesto anche il pubblico".

Ayer nona spiegato se nel sequel torneranno Smith ed Edgerton, i due protagonisti che nella pellicola originale hanno interpretato un poliziotto umano e un poliziotto orco alle prese con la salvezza del mondo.