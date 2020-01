Doctor Strange 2: Scott Derrickson esce dal progetto

News





10/01/2020 |

A sorpresa Doctor Strange 2 ha perso il suo regista. Scott Derrickson ha infatti deciso di uscire dal progetto cinematografico inerente alla saga Marvel. Le motivazioni andrebbero attribuite a divergenze creative - come specifica un comunicato della Marvel - anche se altre note in merito non sono state rilasciate. Tramite Twitter il regista ha confermato la nota dello studio.



Il discorso relativo all'abbandono della regia da parte di Derrickson lascia parecchie perplessità, considerando che lo stesso regista ha portato nelle sale il primo film dedicato al Dottor Strange. Derrickson resterà comunque produttore esecutivo.

La produzione di Doctor Strange 2 inizierà nel mese di maggio ed al momento la Marvel ha confermato la data anche se non è chiaro quando partiranno o meno le riprese.

Benedict Cumberbatch è stato confermato nei panni del protagonista.