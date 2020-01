I Miserabili: il trailer ufficiale italiano

News





10/01/2020 |

Uscirà nelle sale italiane dal 30 gennaio, grazie alla Lucky Red, I Miserabili, pellicola che segna il debutto dietro la macchina da presa di Ladj Ly. Il thriller movie vede recitare al suo interno Damien Bonnard, Alexis Manenti e Djibril Zonga.

Tramite la Lucky Red vi mostriamo il trailer italiano.

Sinossi di I Miserabili:

Premio della Giuria a Cannes, I miserabili, acclamata opera prima del regista Ladj Ly, è candidato all’Oscar come miglior film straniero.

Girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, a Montfermeil, nella periferia a un’ora dal cuore di Parigi si consuma un thriller dal ritmo avvincente e adrenalinico.

Stéphane, insieme a due colleghi veterani di una squadra anticrimine, si trova a fronteggiare una guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per una deflagrante battaglia per il controllo del territorio, in un tutti contro tutti senza pietà.