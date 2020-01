Sulle Ali dell'Avventura: online lo spot Una favola magnifica

News





10/01/2020

Con un nuovo spot italiano di Sulle Ali dell'Avventura, la nuova pellicola di Nicolas Vanier, la Lucky Red ci ricorda che il film è uscito nelle nostre sale lo scorso 9 gennaio. Jean-Paul Rouve e Louis Vazquez sono i protagonisti di questa pellicola tratta da una storia vera. Mélanie Doutey, Lilou Fogli e Dominique Pinon completano il cast principale.



La sceneggiatura è stata scritta da Christian Moullec e Matthieu Petit.



Sinossi di Sulle Ali dell'Avventura:

Christian, uno scienziato visionario, studia oche selvatiche. Per suo figlio, un adolescente ossessionato dai videogiochi, l'idea di trascorrere le vacanze con suo padre nel deserto rappresenta un incubo. Tuttavia, padre e figlio si riavvicineranno per portare a termine un progetto folle: salvare una specie in via di estinzione grazie all'aeroplano ultraleggero di Cristian. Partono così per un viaggio avventuroso e incredibilmente emozionante.