Ruben Fleischer potrebbe dirigere Uncharted

12/01/2020 |

Potrebbe finalmente aver trovato il suo regista Uncharted, adattamento cinematografico del famoso videogioco. Ruben Fleischer è stato infatti inserito dalla Sony Pictures in cima alla lista dei candidati principali alla regia del film.

Al momento sono stati sei i registi accostati alla pellicola, ultimo dei quali Travis Knight che ha dovuto lasciare il progetto a causa di altri progetti.

La storia di Uncharted, famoso videogioco della consolle Play Station, racconta di Nathan Drake, un cacciatore di tesori che si ritroverà in giro per il mondo e si imbatterà in vari misteri da svelare. Nei panni del protagonista troveremo Tom Holland.

La sceneggiatura è stata scritta da Rafe Judkins, Art Marcum e Matt Holloway.

Charles Roven e Alex Gartner si occuperanno della produzione con la Atlas Entertainment insieme a Avi Arad e Ari Arad della Arad Productions e alla Sony's PlayStation Productions.