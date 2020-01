Box Office USA: 1917 al primo posto

News





13/01/2020

E' cambiata la prima posizione della classifica box office americana. 1917 di Sam Mendes ha sbaragliato la concorrenza incassando 36.500.000 dollari e scavalcando cosi Star Wars - L'ascesa di Skywalker del regista J.J. Abrams, ora in seconda posizione dopo aver portato via 15.059.000 dollari. Terzo posto invece per Jumanji - The Next Level di Jake Kasdan, grazie all'incasso di 14.000.000 dollari, mentre un gradino più in basso ecco spuntare Il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton (10.000.000 dollari). La classifica, infine, è chiusa al quinto e al sesto posto da Amiche in Affari di Miguel Arteta (10.000.000 dollari) e da Piccole Donne di Greta Gerwig (7.650.000 dollari).