Robert Downey Jr parla del futuro di Iron Man

13/01/2020 |

Tanti tra gli appassionati dell'universo cinematografico della Marvel si chiedono quale sarà il futuro di Iron Man e in particolar modo dell'attore Robert Downey Jr. che lo ha reso famoso nel corso di questi anni.

La stessa star durante un'intervista rilasciata a Parade ha commentato con una battuta quello che sarà il destino dell'eroe, in riferimento ad un suo possibile ritorno nell'oramai famosa armatura rossa: "Per me la guerra è finita - ha raccontato - Sto pascolando su prati più verdi".

Una frase che sembra chiudere dunque definitivamente le porte ad un eventuale ritorno di Downey Jr. nei panni del più tecnologico eroe appartenente ai Vendicatori.