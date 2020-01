James Bond: Billie Eilish canterà il brano No Time to Die

News





14/01/2020 |

Sarà Billie Eilish l'artista che eseguirà il brano No Time to Die per l'ultima pellicola appartenente al franchise 007. La cantante, con questa opportunità, infrange un record importante, diventando l'artista più giovane ad aver mai cantato un brano appartenente alla saga di James Bond.

La Eilish, 18 anni, ha scritto il brano con suo fratello Finneas. Il regista Cary Fukunaga ha detto la sua sull'artista: "Ci sono poche persone che hanno registrato un brano per i film su James Bond. Sono un grande fan di Billie e Finneas. La creatività e il talento permette loro di non essere secondi a nessuno e non vedo l'ora di ascoltare il loro brano".

Anche la Eilish ha commentato quella che per lei è sotto tutti gli aspetti una grande notizia: "Sono entusiasta di far parte di questo. E' un onore avere l'abilità di comporre una colonna sonora per una serie di film leggendaria. Sono sotto shock!".



No Time To Die vedrà protagonista ancora una volta Daniel Craig ed uscirà nel mese di aprile.